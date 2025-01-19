Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Карякіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить в дію санкції Ради національної безпеки і оборони України проти російських пропагандистів.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Окрім політичних діячів, під санкції потрапив шахіст Сергій Карякін, який неодноразово відвідував тимчасово окуповані території, а у 2024 році став так званим "сенатором від Криму" в Раді федерації РФ.

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське.

У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.

Окрім Карякіна, до санкційного списку потрапили політичні та суспільні діячі, як Петро Симоненко, Ружена Рубльова, Юрій Бойко, Юрій Башмет та Леонід Літвінов.

Нагадаємо, що у березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна на пів року через відкриту підтримку нападу Росії на Україну. Втім, наразі шахіст має право грати під егідою федерації як нейтральний спортсмен.

Раніше під українські санкції потрапив колишній футболіст Динамо та Мілана Каха Каладзе.