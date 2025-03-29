Буковинка вийшла вперед у фінальній серії з Балтою, початок протистояння за "бронзу" Суперліги

У суботу, 29 березня, стартували одразу дві медальні серії плейоф жіночої Суперліги України з волейболу.

У протистоянні за звання чемпіонок української Суперліги зійшлися Буковинка та Балта, які не так давно розігрували між собою Кубок України. І цього разу команда з однойменного міста була змушена капітулювати.

Колектив з Чернівців дуже впевнено провів поєдинок, не віддавши суперницям жодного сету. У підсумку Буковинка перемогла 3:0 та повела у фінальній серії 1-0.

Паралельно із цим проходив матч серії за бронзові медалі змагання. Там було трохи більше інтриги.

Добродій-Університет та Галичанка обмінялися перемогами в перших двох сетах, після чого вінницький клуб довів справу до перемоги з рахунком 3:1.

Суперліга України з волейболу – плейоф

29 березня

Фінал, перший матч

Буковинка – Балта 3:0 (25:23, 25:21, 25:10) – рахунок у серії 1-0

Бронзовий фінал, перший матч

Добродій-Медуніверситет – Галичанка 3:1 (21:25, 28:26, 25:17, 25:17) – рахунок у серії 1-0

Наступні матчі обох серіх плейоф відбудуться завтра, 30 березня. Вони розпочнуться о 12:00.

Нагадаємо, що скоро стартуватиме фінальна серії чоловічої Суперліги України з волейболу, в якій зійдуться дві найкращі команди регулярного сезону.