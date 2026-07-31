Уряд Хорватії заборонив російським і білоруським атлетам виступати під своїм прапором на ЧЄ-2026 зі спортивної гімнастики

Російські та білоруські гімнасти зможуть виступати на чемпіонаті Європи-2026 в хорватському Загребі лише в статусі "нейтральних" атлетів, тобто без використання національного прапора та виконання свого гімну.

Про це повідомляє Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics).

Як зазначається, таке рішення було ухвалене через заборону хорватського уряду демонструвати представникам з країн-агресорок символіку на континентальній першості.

Нагадаємо, що в середині травня цього року European Gymnastics підтримав ухвалу щодо скасування обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі, які діяли з лютого 2022 року.

З цього моменту атлети з країн-агресорок отримали право виступати на міжнародних змаганнях під національною символікою, прапором і гімном.

Додамо, що ЧЄ-2026 зі спортивної гімнастики буде поділений на жіночий та чоловічий турніри, які пройдуть у різні терміни. Змагання серед жінок триватимуть із 13 до 16 серпня, а серед чоловіків – із 19 до 23 серпня.