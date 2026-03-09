"Чорний день" для українців: Аонішікі та Шіші зазнали поразок на турнірі Haru Basho 2026

У місті Осака завершився другий день турніру Haru Basho 2026. На жаль, він виявився невдалим для українських спортсменів.

Данило Аонішікі Явгусишин боровся проти перспективного Йошинофуджі. Японець є справжньою проблемою для 21-рчного вінничанина, вигравши три поєдинки з чотирьох.

Продовжив перемагати Йошинофуджі й сьогодні. Сумоїсти показали досить мобільну боротьбу, але Явгусишин першим вибув за межі дохйо.

Поразки зазнав і Сергій Шіші Соколовський. Він змагався з набагато меншим Асакорю. Здавалося, що Соколовський ось-ось виштовхає чи повалить опонента, але занадто сильно вклався в свою роботу. Потім втратив рівновагу, чим подарив супротивнику шанс – той його використав.

Йокозуна Хошорю швидко розібрався з Вакатакакаге, який вчора здолав йокозуну Оносато.

А ось Оносато стартував із двох поразок поспіль. Цього разу він поступився Атаміфуджі.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026

Завтра, 10 березня, Аонішіки боротиметься з Вакатакакаге. Рахунок між ними 3:2 на користь українця. Суперником Шіші буде Гонояма (0-1).

Найцікавішою зустріччю буде протистояння між Хошорю та Йошинофуджі (1-1 на даний момент). Оносато зійдеться з Фуджінокавою (ще не зустрічалися на турнірах).

Нагадаємо, Данило має статус цунаторі (претендента на ранг йокозуни). Щоб отримати найвищий статус, якого за всю історію досягли лише 75 сумоїстів, йому треба стати чемпіоном Haru Basho або показати домінуючий результат – 13-2 чи 14-1.

Окрім японців, йокозунами були кілька монголів і двоє гавайців. Один із гавайців вважає, що Аонішікі заслужено претендує на звання йокозуни.

Турнір Haru Basho триватиме до 22 березня. Зазначимо, що 23 березня Данилові виповниться 22 роки.