Улюблений сумоїст Аонішікі відзначив українця компліментом

Ваканохана Масару, 66-й йокозуна в історії, відзначив мобільність Данила Аонішікі Явгусишина. Перед турніром Haru Basho 2026 українець набрав вагу, тому був острах, що це змінить його швидкість.

Слова Ваканохани, сказані в ефірі ABEMA TV, наводить Nikkan Sports.

" Він уважно стежив за своїм суперником і залишався спокійним. Він все ще здатний рухатися, незважаючи на свій розмір".

На початку цього року українець назвав Ваканохану своїм улюбленим сумоїстом.

Аонішікі схожий на нього тим, що також використовує досить низьку стійку, а також має досить "скромні" габарити. Українець важить близько 145-150 кг при зрості 182 см. Ваканохана Масару мав зріст 181 см і вагу в 134+- кг.

Титул йокозуна почали надавати з 1789 року. Загалом за всю історію такий ранг досягали лише 75 борців. Йокозуною ставали два представники США (обидва зі штату Гаваї), а також шість монголів. Всі інші – японці.

Haru Basho відбувається в місті Осака і триватиме 15 днів. У разі перемоги українець може стати першим європейським йокозуною.

Данило розпочав турнір із перемоги над Вакамотохарою.

Нагадаємо, що на рік проходить 6 гранд-турнірів сумо.