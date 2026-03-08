Легенда сумо Мусасімару: Аонішікі приїхав із охопленої війною України і прагне до успіху

Гавайський екссумоїст Фіамалу Пенітані, який став 67-м йокозуною в історії під шиконою (іменем) Мусасімару, оцінив перспективи Данила Аонішікі Явгусишина на Haru Basho 2026.

Його слова передає Daily.co.jp.

"Я хочу, щоб кандидат у ранг йокозуна Аонішікі спочатку подумав про зміст. Якщо він продовжуватиме боротися у своєму власному стилі сумо, я думаю, у нього все вийде. Той факт, що він виграв два турніри поспіль, є ознакою його зростання. Я думаю, що він прагне успіху після приїзду до Японії з України, де триває війна. Однак, краще уникати того, щоб ставити себе у скрутне становище та намагатися виправити ситуацію захопленням шиї суперника, оскільки це може призвести до серйозної травми", – сказав гаваєць, який зараз тренує під іменем Мусашігава.

Шлях Мусасімару та Аонішікі чимось схожий. Гаваєць мав базу греко-римської боротьби. Він також переїхав у Японію у 18-річному віці.

Данило досягнув рангу озекі за 5 турнірів у макуучі (найвищому дивізіоні). Гавайський атлет став озекі після 15 башо.

У цьому ранзі він пробув із квітня 1994-го до травня 1999-го, коли нарешті зумів виграти два турніри поспіль.

Завершив кар'єру в 2003 році через травми. На той момент йому було 32 роки.

Нагадаємо, нещодавно Явгусишин в інтерв'ю для японських журналістів назвав найкращу українську страву.