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Коментатор, який послав Зеленського, заявив, що краще поїде до Росії, ніж на турнір UFC в Канаду

Богдан Войченко — 29 березня 2025, 12:15
Коментатор, який послав Зеленського, заявив, що краще поїде до Росії, ніж на турнір UFC в Канаду
Джо Роган
Instagram

Коментатор UFC і ведучий подкасту Джо Роган, несподівано відмовився працювати на турнірі UFC 315, який відбудеться 10 травня 2025 року в Монреалі, Канада.

Про своє рішення комік заявив у власному подкасті, наголосивши, що більше не має бажання відвідувати Канаду.

"Не хочу їхати на UFC 315. Я більше не їжджу до Канади. Радше поїду до Росії", – сказав Роган.

Відмова від поїздки до Канади пов’язана з підтримкою президента США Дональда Трампа, який неодноразово висловлювався критично щодо Канади та її політичного курсу.

Також зазначимо, що UFC 315 стане першим масштабним турніром промоушену в Канаді після тривалої паузи.

Нагадаємо, не так давно Джо Роган публічно вилаяв президента України Володимира Зеленського, мотивуючи свій спіч тим, що через нього може розпочатися Третя світова війна.

Пізніше із критикою на адресу Рогана виступив легендарний український боксер Володимир Кличко, а чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров публічно вступився за президента України, звинувативши Рогана в підіграванні російській пропаганді.

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