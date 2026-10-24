Ян переміг Двалішвілі одностайним рішенням суддів та захистив чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі

У суботу, 24 жовтня, на турнірі UFC 333 в Абу-Дабі відбувся третій бій між Петром Яном і Мерабом Двалішвілі.

Поєдинок за чемпіонський пояс у найлегшій вазі тривав усі п'ять раундів і завершився перемогою Яна одностайним рішенням суддів – 48:47 на всіх трьох картках.

Двалішвілі активно розпочав бій і намагався перевести Яна в партер. У другій половині поєдинку чемпіон успішніше захищався від проходів у ноги та частіше влучав ударами. Судді віддали перемогу Яну, який зберіг чемпіонський пояс UFC.

Ян виграв другий бій із Двалішвілі поспіль і повів у протистоянні з рахунком 2:1. Першу зустріч у березні 2023 року виграв грузин.

Як відомо, головною подією вечора стане бій за чемпіонський пояс у напівлегкій вазі між австралійцем Александром Волкановский та непереможеним російським претендентом Мовсаром Євлоєвим. Детальніше про це в анонсі "Чемпіона".