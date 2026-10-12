Жорсткий хайкік і миттєвий нокаут: боєць UFC ефектно вирубив суперника на UFC Fight Night 290

У ніч із суботи на неділю відбувся турнір UFC Fight Night 290, який подарував уболівальникам змішаних єдиноборств видовищні поєдинки та ефектні фініші.

У головному протистоянні вечора Брендан Аллен змусив Крістіана Лероя Дункана здатися в п'ятому раунді, однак особливу увагу фанатів ММА привернув інший бій — між Андре Філі та Каєм Камакою.

Поєдинок запам'ятався неймовірним нокаутом, який Філі оформив у другому раунді. Від самого початку американець упевнено діяв в октагоні та намагався нав'язати супернику власний темп.

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На старті другої п'ятихвилинки Філі знову провів комбінацію ударів, але цього разу завершив її ідеальним хайкіком.

Камака не встиг зреагувати на атаку: нога Філі влучила йому просто в голову. Після потужного удару боєць знепритомнів і впав на настил октагону, а поєдинок завершився ефектним нокаутом.

OH MY GODDDDDDD ANDRE FILI WITH POSSIBLY THE KO OF THE YEAR 💥 WHAT A BRUTAL HEADKICK #UFCVegas122 https://t.co/Vyz1ryFBRA — ACD MMA (@acdmma_) October 11, 2026

Раніше повідомлялося, що на турнірі UFC 332, який відбувся в ніч із 3 на 4 жовтня, було встановлено низку рекордів організації за кількістю нокаутів.