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Волкановський завдав технічним нокаутом Євлоєву першої поразки в кар'єрі та захистив титул UFC

Микола Літвінов — 25 жовтня 2026, 00:42
Волкановський завдав технічним нокаутом Євлоєву першої поразки в кар'єрі та захистив титул UFC
Getty Images

Австралійський боєць Олександр Волкановський переміг росіянина Мовсара Євлоєва технічним нокаутом у другому раунді головного поєдинку турніру UFC 333, що відбувся в Абу-Дабі.

Поєдинок зупинили на позначці 4:54 другого раунду – за шість секунд до його завершення.

Після боротьби в партері Волкановський опинився зверху та завдав супернику нищівної серії ударів. Рефері був змушений зупинити поєдинок.

Додамо, що у квітні 2025 року австралієць повернув чемпіонський пояс, перемігши Дієго Лопеса одностайним рішенням суддів.

Тоді Волкановському було 36 років, і він став першим бійцем віком понад 35 років, який виграв титульний бій у легших вагових категоріях UFC.

Зауважимо, що Євлоєв до зустрічі з Волкановським жодного разу не програвав протягом професійної кар'єри у змішаних єдиноборствах 20-0.

Нагадаємо, що раніше Ян переміг Двалішвілі одностайним рішенням суддів та захистив чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі.

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