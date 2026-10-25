Волкановський завдав технічним нокаутом Євлоєву першої поразки в кар'єрі та захистив титул UFC

Австралійський боєць Олександр Волкановський переміг росіянина Мовсара Євлоєва технічним нокаутом у другому раунді головного поєдинку турніру UFC 333, що відбувся в Абу-Дабі.

Поєдинок зупинили на позначці 4:54 другого раунду – за шість секунд до його завершення.

Після боротьби в партері Волкановський опинився зверху та завдав супернику нищівної серії ударів. Рефері був змушений зупинити поєдинок.

COOKED HIM 😎 @AlexVolkanovski closes out #UFC333 with a RD2 finish! [ LIVE NOW on @ParamountPlus ] https://t.co/noP5sd8ISz — UFC (@ufc) October 24, 2026

Додамо, що у квітні 2025 року австралієць повернув чемпіонський пояс, перемігши Дієго Лопеса одностайним рішенням суддів.

Тоді Волкановському було 36 років, і він став першим бійцем віком понад 35 років, який виграв титульний бій у легших вагових категоріях UFC.

Зауважимо, що Євлоєв до зустрічі з Волкановським жодного разу не програвав протягом професійної кар'єри у змішаних єдиноборствах – 20-0.

Нагадаємо, що раніше Ян переміг Двалішвілі одностайним рішенням суддів та захистив чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі.