Волкановський завдав технічним нокаутом Євлоєву першої поразки в кар'єрі та захистив титул UFC
Австралійський боєць Олександр Волкановський переміг росіянина Мовсара Євлоєва технічним нокаутом у другому раунді головного поєдинку турніру UFC 333, що відбувся в Абу-Дабі.
Поєдинок зупинили на позначці 4:54 другого раунду – за шість секунд до його завершення.
Після боротьби в партері Волкановський опинився зверху та завдав супернику нищівної серії ударів. Рефері був змушений зупинити поєдинок.
Додамо, що у квітні 2025 року австралієць повернув чемпіонський пояс, перемігши Дієго Лопеса одностайним рішенням суддів.
Тоді Волкановському було 36 років, і він став першим бійцем віком понад 35 років, який виграв титульний бій у легших вагових категоріях UFC.
Зауважимо, що Євлоєв до зустрічі з Волкановським жодного разу не програвав протягом професійної кар'єри у змішаних єдиноборствах – 20-0.
Нагадаємо, що раніше Ян переміг Двалішвілі одностайним рішенням суддів та захистив чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі.