Гутцайт: На жаль, Росія повертається у великий спорт

Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів, що наразі Росія повертається у великий спорт та міжнародні федерації, проте Україна робитиме все, щоб протидіяти цьому.

Про це він сказав під час міжнародного форуму "Сила спортивної дипломатії". Його слова передає Міністерство молоді та спорту України.

"Всі ми з першого дня повномасштабного вторгнення почали роботу з ізоляції росіян та білорусів. Ми розуміли: якщо російські та білоруські спортсмени будуть присутні на міжнародних змаганнях – нам там не місце. Завдяки нашій спільній праці МОК видав рекомендації щодо недопущення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Російські спортсмени пропагують війну, ми збирали докази та показували їх у світі. Ми продовжуємо цю роботу. Як результат – росіян не було на цьогорічній Олімпіаді, а Україна була. Ба більше, ми здобули 12 медалей, наш прапор 12 разів підіймався над олімпійським п’єдесталом. Це і є наша спортивна дипломатія. Та, на жаль, Росія повертається у великий спорт, в міжнародні федерації. І наша велика мета – протидіяти цьому надалі", – сказав Гутцайт.

Нагадаємо, напередодні 71-річного російського олігарха Алішера Усманова обрали президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Федерація фехтування України та вся українська фехтувальна спільнота висловили своє обурення цим рішенням. Також на нього відреагувала олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.