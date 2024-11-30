Федерація фехтування України відреагувала на рішення конгресу обрати президентом FIE росіянина Усманова

Федерація фехтування України та вся українська фехтувальна спільнота обурені рішенням Конгресу Міжнародної федерації фехтування про обрання президентом FIE російського олігарха Алішера Усманова.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба ФФУ.

Там наголосили, що призначення місцем проведення Конгресу місто Ташкент, Узбекистан – батьківщини Усманова, завчасне поширення керівництвом FIE листа, про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій.

"Федерація фехтування України вже давно зрозуміла, що апелювання до совісті, людяності не справляє на іноземних спортивних функціонерів жодного враження. Отже, окрім протестів, на всі незаконні й аморальні дії ФФУ реагує в юридичній площині й продовжуватиме діяти саме так. Ці дії забезпечили участь наших спортсменок в Олімпіаді та відсутність там росіян.

На терміновому засіданні президії Федерації, яка вже скликана, та після консультацій зі спортсменами, тренерами, Національним олімпійським комітетом, Міністерством молоді та спорту України будуть визначені наші подальші кроки. Федерація фехтування України й надалі буде боротись за правду, справедливість, кожного українського фехтувальника", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, вибори голови організації відбулися у Ташкенті. Усманов одержав 120 голосів. Його опонент – президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг – 26.