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Російський олігарх очолив Міжнародну федерацію фехтування

Олександр Булава — 30 листопада 2024, 12:59
Російський олігарх очолив Міжнародну федерацію фехтування
Алішер Усманов

71-річного російського олігарха Алішера Усманова обрали президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Вибори голови організації відбулися у Ташкенті. Усманов одержав 120 голосів. Його опонент – президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг – 26.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усманов залишив посаду президента організації у 2022 році після того, як потрапив до санкційного списку Європейського Союзу і Великої Британії. Він очолював федерацію з 2008 року.

Зазначимо, що статки Усманов, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять 14,4 млрд доларів. Їх він заробив у гірничодобувній промисловості, металургії, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій.

Нагадаємо, українські рапіристки завоювали історичне срібло в рапірі на етапі Кубку світу в Тунісі.

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