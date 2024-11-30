Російський олігарх очолив Міжнародну федерацію фехтування

71-річного російського олігарха Алішера Усманова обрали президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Вибори голови організації відбулися у Ташкенті. Усманов одержав 120 голосів. Його опонент – президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг – 26.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усманов залишив посаду президента організації у 2022 році після того, як потрапив до санкційного списку Європейського Союзу і Великої Британії. Він очолював федерацію з 2008 року.

Зазначимо, що статки Усманов, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять 14,4 млрд доларів. Їх він заробив у гірничодобувній промисловості, металургії, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій.

Нагадаємо, українські рапіристки завоювали історичне срібло в рапірі на етапі Кубку світу в Тунісі.