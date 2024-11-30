Більше немає слів: Харлан – про обрання Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан Ольга Харлан відреагувала на обрання росіянина Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

"Рішення Конгресу FIE на виборах президента… Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру". 120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів", – написала Харлан.

Нагадаємо, вибори голови організації відбулися у Ташкенті. Усманов одержав 120 голосів. Його опонент – президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг – 26.