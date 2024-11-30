Більше немає слів: Харлан – про обрання Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування
Ольга Харлан
Getty Images
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан Ольга Харлан відреагувала на обрання росіянина Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування.
Про це спортсменка розповіла в Instagram.
"Рішення Конгресу FIE на виборах президента… Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру".
120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів", – написала Харлан.
Нагадаємо, вибори голови організації відбулися у Ташкенті. Усманов одержав 120 голосів. Його опонент – президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг – 26.
Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усманов залишив посаду президента організації у 2022 році після того, як потрапив до санкційного списку Європейського Союзу і Великої Британії. Він очолював федерацію з 2008 року.