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Більше немає слів: Харлан – про обрання Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування

Олександр Булава — 30 листопада 2024, 14:20
Більше немає слів: Харлан – про обрання Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування
Ольга Харлан
Getty Images

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан Ольга Харлан відреагувала на обрання росіянина Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

"Рішення Конгресу FIE на виборах президента… Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру".

120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів", – написала Харлан.

Нагадаємо, вибори голови організації відбулися у Ташкенті. Усманов одержав 120 голосів. Його опонент – президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг – 26.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усманов залишив посаду президента організації у 2022 році після того, як потрапив до санкційного списку Європейського Союзу і Великої Британії. Він очолював федерацію з 2008 року.
фехтування Ольга Харлан

Ольга Харлан

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