Аонішікі та Фуджінокава надавали ляпасів, Шіші знову програв: результати 8 дня Kyushu Basho

Восьмий день турніру Kyushu Basho 2026 відбувся у Фукуоці. Український озекі Данило Аонішікі Явгусишин видав яскравий поєдинок проти Фуджінокава, тоді як інший представник України Сергій Шіші Соколовський продовжив невдалий виступ на листопадовому башо.

Аонішікі зустрічався зі своїм колегою по верхівці дивізіону – секіваке Фуджінокавою.

Поєдинок завершився перемогою останнього прийомом йорікірі, хоча до цього опоненти надавали один одному ляпасів, а Данило був близький до успіху через кидок.

Для Аонішікі це вже четверта поразка на турнірі – тепер його баланс становить 4-4.

Шіші поступився Ічіямамото. Представник України втратив шанси на позитивний баланс перемог і поразок – після восьми днів він має 0-8.

Українському сумоїсту треба покращувати результати, адже є великий ризик, що при дуже поганому виступі він втратить місце в макуучі навіть із досить високої позиції магеашира №10.

Серед інших фаворитів варто відзначити Кірішіму, який у протистоянні двох озекі переміг Котозакуру. Для Кірішіми це сьома перемога, тоді як його суперник зазнав третьої поразки.

Йокозуна Оносато впевнено здолав Такаясу прийомом йорікірі та здобув сьому перемогу. Він продовжує боротьбу за другий поспіль Кубок Імператора.

Натомість Хошорю не зміг розвинути свою переможну серію. Монгольський йокозуна поступився Хакунофуджі прийомом ошідаші та зазнав четвертої поразки.

Атаміфуджі також зберіг хороші позиції, перемігши Фуджісеюна. Тепер у нього сім перемог і лише одна поразка.

Таблиця Kyushu Basho 2026 після 8 днів

Розклад Kyushu Basho 2026 на 9 день

У понеділок, 16 листопада, Явгусишин боротиметься з Такаясу. 36-річний японець полюбляє застосовувати стиль цупарі (активні удари долонею), тож недарма Данило сьогодні отримав такий досвід.

Українець домінує над своїм наступним суперником в особистих дуелях – 5:1.

Шіші зійдеться на дохйо з Тамаваші. Між цими рікіші наразі рівність – 2:2.