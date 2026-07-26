Українець Аонішікі в напруженому плейоф виграв третій Кубок Імператора за кар'єру
У місті Нагоя підійшов до завершення гранд-турнір сумо Nagoya Bashо. Переможцем став українець Данило Аонішікі Явгусишин.
Перед останнім днем він мав показник 12 перемог при 2 поразках. Його головні конкуренти – японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма – мали на один тріумф менше.
Саме габаритний Атаміфуджі (187 см, 197 кг) був суперником Данила в останній день. Перемога гарантувала йому чемпіонство.
На жаль, цього не сталося. Суперник не дав українцю захопити себе за пояс, а далі за рахунок сили виштовхав Данила за межі дохйо.
Свій поєдинок проти Котозакури виграв і монгол Кірішіма. Тобто, у трьох рікіші за підсумками Nagoya Basho cтало по 12 перемог.
Плейоф за чемпіонство
Матч №1. Атаміфуджі – Кірішіма
Матч №2. Аонішікі – Атаміфуджі
Матч №3. Аонішікі – Кірішіма
Плейоф на трьох тривав до того часу, поки один із сумоїстів не здобуде дві послідовні перемоги поспіль. Все вирішилося за підсумками першого кола. Аонішікі спочатку взяв реванш в Атаміфуджі, а потім у непростій боротьбі подолав Кірішіму.
Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а в січні цього року також переміг на Hatsu Basho в Токіо.
Українець переїхав до Японії навесні 2022 року. Його прихистив японець Арата Яманака, з яким вони познайомилися під час чемпіонату світу з сумо в 2019 році, де Данило завоював бронзову медаль у складі збірної України.
Згодом його забрали до стайні Аджігава в Токіо, де він тренується під керівництвом колишнього Секіваке Амінішікі.
Українець досить швидко пройшов нижчі дивізіони сумо, дебютувавши в макуучі торік у березні.
За перші шість турнірів він програв лише 22 рази. Такі чудові результати протягом тривалого часу дозволили йому отримати статус цуноторі – претендента на ранг йокозуна.
Явгусишину для отримання найпрестижнішого титулу варто було перемогти на Haru Basho в Осаці. Через перелом пальця на нозі він провів найгірший чемпіонат за кар'єру (7-8). Напередодні травневого Natsu Basho травмував щиколотку і знявся зі змагань.
Зазначимо, що весь турнір 22-річний вінничанин провів із травмами ніг. Його тренер переживав, щоб його стан не погіршився.