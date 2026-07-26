Українець Аонішікі в напруженому плейоф виграв третій Кубок Імператора за кар'єру

У місті Нагоя підійшов до завершення гранд-турнір сумо Nagoya Bashо. Переможцем став українець Данило Аонішікі Явгусишин.

Перед останнім днем він мав показник 12 перемог при 2 поразках. Його головні конкуренти – японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма – мали на один тріумф менше.

Саме габаритний Атаміфуджі (187 см, 197 кг) був суперником Данила в останній день. Перемога гарантувала йому чемпіонство.

На жаль, цього не сталося. Суперник не дав українцю захопити себе за пояс, а далі за рахунок сили виштовхав Данила за межі дохйо.

Day15

Sw Atamifuji 11-3 (L)

Sw Aonishiki 12-2 (R)

Here we go, if injured yet still a force to be reckoned with Aonishiki wins he takes his 3rd yūshō outright! If not, we wait #nagoyabasho2026 pic.twitter.com/554J4S3vvV — Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) July 26, 2026

Свій поєдинок проти Котозакури виграв і монгол Кірішіма. Тобто, у трьох рікіші за підсумками Nagoya Basho cтало по 12 перемог.

Плейоф за чемпіонство

Матч №1. Атаміфуджі – Кірішіма

Матч №2. Аонішікі – Атаміфуджі

Матч №3. Аонішікі – Кірішіма

Плейоф на трьох тривав до того часу, поки один із сумоїстів не здобуде дві послідовні перемоги поспіль. Все вирішилося за підсумками першого кола. Аонішікі спочатку взяв реванш в Атаміфуджі, а потім у непростій боротьбі подолав Кірішіму.

Day15 playoff bout 3Oz Kirishima (L)

Oz Kirishima (L)

Sw Aonishiki (R)

SPOILER: After falling to Atami in regular bout, Ao found a way to beat him in their playoff (I didn’t think he could do it) and now if he beats Kiri, Ao takes his 3rd yūshō. AND if not we go around yet again… pic.twitter.com/ZNXvWAyaB6 — Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) July 26, 2026

Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а в січні цього року також переміг на Hatsu Basho в Токіо.

Українець переїхав до Японії навесні 2022 року. Його прихистив японець Арата Яманака, з яким вони познайомилися під час чемпіонату світу з сумо в 2019 році, де Данило завоював бронзову медаль у складі збірної України.

Згодом його забрали до стайні Аджігава в Токіо, де він тренується під керівництвом колишнього Секіваке Амінішікі.

Українець досить швидко пройшов нижчі дивізіони сумо, дебютувавши в макуучі торік у березні.

За перші шість турнірів він програв лише 22 рази. Такі чудові результати протягом тривалого часу дозволили йому отримати статус цуноторі – претендента на ранг йокозуна.

Явгусишину для отримання найпрестижнішого титулу варто було перемогти на Haru Basho в Осаці. Через перелом пальця на нозі він провів найгірший чемпіонат за кар'єру (7-8). Напередодні травневого Natsu Basho травмував щиколотку і знявся зі змагань.

Зазначимо, що весь турнір 22-річний вінничанин провів із травмами ніг. Його тренер переживав, щоб його стан не погіршився.