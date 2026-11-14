Аонішікі зазнав третьої поразки, Шіші продовжує падіння: результати сьомого дня Kyushu Basho

На Kyushu Basho 2026 у Фукуоці відбувся сьомий змагальний день. Український озекі Данило Аонішікі Явгусишин не зміг здобути чергову перемогу, а Шіші продовжив невдалу серію.

Натомість Атаміфуджі, Кірішіма та Оносато залишаються серед головних претендентів на Кубок Імператора.

Аонішікі (4-3) зустрічався з Фудзесеюном і зазнав третьої поразки на турнірі. Японець чудово стартував. Аонішікі намагався врятуватися, стоячи на солом'яних тюках, але сил не вистачило.

Не менш складна ситуація у другого українця – Шіші. Він поступився Асахакурю та зазнав сьомої поразки поспіль. Таким чином, представник України залишається без перемог на нинішньому турнірі (0-7).

Серед головних претендентів на юшо продовжує триматися Атаміфуджі. Секіваке здолав Фуджірьогу та покращив свій баланс до 6-1.

Таку саму кількість перемог має озеки Кірішіма, який також успішно провів сьомий поєдинок. Він здолав Хакунофуджі.

Йокозуна Оносато здобув шосту перемогу, продовживши боротьбу за чемпіонський титул.

Монгол Хошорю також поповнив переможний доробок – монгольський йокозуна довів баланс до 4-3, завдяки яскравому тріумфу над Йошинофуджі.

Турнірна таблиця Kyushu Basho 2026 після 7 днів

Розклад поєдинків Kyushu Basho 2026 на 8 день

У неділю, 15 листопада, Аонішікі буде боротися з Фуджінокавою. Перед турніром вони проводили спільні тренування.

Шіші спробує власні сили з Ічіямамото. Наразі між ними рівність – 1:1.