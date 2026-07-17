Українець Шіші прокоментував свій феноменальний старт на Nagoya Basho

Українець Сергій Шіші Соколовський розпочав турнір Nagoya Basho із п'яти перемог поспіль. Він поділився своїми емоціями від чудового старту.

Слова сумоїста цитує Hochi.news. Деталі передає Chunichi.co.jp.

Спочатку його запитали, чи мріє він виграти Кубок Імператора.

"Я ні про що не думаю. Головне – просто боротися у своєму стилі".

25 травня, на наступний день після завершення травневого турніру, йому зробили операцію на лівому плечі, яке боліло ще з минулорічного Кюшу Башо в листопаді.

Це була серйозна операція під загальним наркозом, під час якої з деформованої кістки видалили 5-6 сантиметрів. Повернутися до тренувань він зміг лише за чотири дні до початку цього турніру. Він виходить на ринг, не маючи можливості попередньо набратися форми.

За його словами, це була перша операція в його житті, але "трохи боліло, але страху не було".

"Мені сказали, що одужання займе півтора місяця, і я встиг якраз вчасно. Болю майже немає. Набагато краще, ніж на минулому турнірі".

Місяць тому на виставковому турнірі у Парижі він відвідав Ейфелеву вежу, собор Нотр-Дам та Лувр. Під час прогулянок містом до нього часто зверталися. В останній день у нього випала нагода повечеряти з українцями, які мешкають у Франції, і ці кілька днів дали йому змогу відчути, що його підтримують.