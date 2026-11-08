Аонішікі та Шіші розпочали з поразок: результати 1 дня Kyushu Basho 2026

У Фукуоці стартував заключний у сезоні турнір із професійного сумо Kyushu Basho-2026. Перший змагальний день приніс одразу кілька гучних несподіванок: українець Аонішікі поступився Асаноямі, а йокозуна Оносато розпочав виступ із поразки.

У першому поєдинку турніру 22-річний Данило зустрівся з досвідченим японцем Асаноямою.

Суперник зумів захопити ініціативу та нав'язати Аонішікі свою боротьбу. У підсумку Асаноямі здобув перемогу прийомом йорітаоші (витіснення суперника з рівноваги з падінням), відправивши українця на старті турніру в мінус.

Поступився й Сергій Шіші Соколовський. Він не зумів упоратися з Асакорю.

Шіші

Не менш несподіваним виявився результат поєдинку за участю чинного чемпіона Оносато. Йокозуна зустрівся з комусубі Йошінофудзі та зазнав поразки. Сутичка завершилася прийомом цукіотоші.

Ще одна невдача спіткала озекі Котозакуру. Він поступився Фудзірьогі, який здобув перемогу прийомом ошідаші.

Водночас інший озекі Кірішіма розпочав турнір із перемоги. Ура став заручником своєї мобільності під час дуелі з монголом.

Кірішима

Позитивним виявився старт і для другого йокозуни – Хошорю. Монгол, який повернувся після трьох поспіль пропущених турнірів через травму, здолав Міноумі.

Хошорю

Розклад турніру на 2 день

Аонішікі буде боротися з Йошинофуджі. За 7 попередніх особистих матчів українець здобув лише дві перемоги.

Суперником Шіші стане Таканошо. Рікіші зустрічися двічі – двічі тріумфував японець.

Змагання проходять на арені Fukuoka Kokusai Center та триватимуть 15 днів – до 22 листопада.