Голова Японської асоціації сумо пояснив, чому Аонішікі програв Фуджінокаві

61-й йокозуна в історії Хокутоумі, який зараз є головою Японської асоціації сумо під іменем Хаккаку, висловив свою оцінку поразці Данила Аонішікі Явгусишина від Фуджінокави.

Його слова передає Nikkan Sports.

"Гадаю, немає причин для занепокоєння. Сьогодні він також показав непоганий сумо. Просто суперник був сильнішим".

Під час сутички Данило захопив опонента за маваші та зробив спробу кидка, але опонент вистояв.

"Не варто було йти на кидок. Зазвичай саме цим кидком і вирішується результат, але у Фуджінокави сильні ноги та стегна", – сказав Хаккаку, високо оцінивши фізичну силу Фуджінокави.

На запитання, чи, можливо, суперники вже звикли до стилю сумо та швидкості Аонішікі, він відповів: "Можливо, вони вважають, що якщо змусити його піднятися з низької стійки, то все вийде".

Явгусишин наразі має результат 4-4. Після 8 днів лідерами є п'ять рікіші, які при 7 перемогах мають лише 1 поразку.

Переможцем Kyushu Basho 2026 стане той, хто матиме найкращий показник за підсумками 15 днів.