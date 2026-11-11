Аонішікі зазнав другої поразки, Шіші програв правнуку українця: результати 4 дня Kyushu Basho

На турнірі Kyushu Basho 2026 у японській Фукуоці відбувся четвертий змагальний день. Український озекі Данило Аонішікі Явгусишин не зміг здобути перемогу, тоді як інший представник України Сергій Шіші Соколовський продовжив невдалий старт турніру.

Аонішікі зустрічався з Фуджірьогою, який виступає в ранзі маегашири №1.

Японець здобув перемогу прийомом уватенаге (кидок через плече), завдавши Явгусишину другої поразки на нинішньому турнірі.

Не краще складається Kyushu Basho і для Шіші. Сергій Соколовський поступився японцю Охо прийомом йорікірі (витіснення суперника за межі дохйо). Українець зазнав четвертої поспіль поразки та залишається без перемог (0-4).

Охо – правнук Івана Боришка, який у світі сумо під іменем Тайхо Кокі здобув 32 Кубки Імератора.

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Одразу кілька претендентів на чемпіонство зберігають хороші позиції. Зокрема, Атаміфуджі (двічі програвав матчі плейоф Аонішікі за Кубок Імператора – прим.) в боротьбі здобув четверту перемогу поспіль і залишається єдиним серед борців без поразок.

Успішним четвертий день став для іншого секіваке – Фуджінокави. Він переміг Йошінофуджі прийомом цукіотоші. Для японця це дебутний успіх у Фукуоці.

Озекі Кірішіма після поразки напередодні повернувся на переможний шлях. Монгольський борець здолав досвідченого японця Такаясу.

Натомість чинний йокодзуна Хошорю зазнав другої поспіль поразки. Цього разу кривдником монгольського борця став Ура, який переміг його прийомом ошідаші.

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Хошорю ризикував пропустити цей турнір через травму, але все таки вирішив заявитися.

Інший йокодзуна, Оносато, впорався з Фуджісеюном. Зірковий японець тепер має баланс 3-1.

Таблиця Kyushu Basho 2026 після 4 днів

Розклад Kyushu Basho 2026 на 5 день

У четвер, 12 листопада, Аонішікі вийде боротися з Хакунофуджі. В особистих дуелях перевага на боці українця – 6-1.

Шіші проведе поєдинок проти Нішікіфуджі. Японець раніше вже 4 рази перемагав Сергія при 1 поразці.

Kyushu Basho триватиме до 22 листопада. Переможцем стане той, хто за 15 днів матиме найбільшу кількість перемог.