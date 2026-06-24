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Бідний – про рішення МОК: Не буває нейтральності, коли руйнуються стадіони та гинуть атлети

Микола Дендак — 24 червня 2026, 22:23
Бідний – про рішення МОК: Не буває нейтральності, коли руйнуються стадіони та гинуть атлети
Матвій Бідний
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Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо змін до Олімпійської хартії, які можуть полегшити повернення Росії до міжнародного спорту.

Ці зміни були внесені в середу, 14 травня під час 146-ї сесії МОК. Міністр розкритикував їх, заявивши, що не можливо говорити про нейтральність, доки Росія вбиває українських атлетів та руйнує стадіони.

"Зміни до Олімпійської хартії не повинні стати легалізацією безкарності. Так звана нейтральність під час війни — це спроба повністю ізолювати спорт від зовнішнього світу під прикриттям "автономії".

Справжня автономія спорту закінчується там, де починається співучасть у пропаганді війни. Не буває нейтральності, коли руйнуються стадіони та гинуть атлети", – сказав Бідний.

Нагадаємо, у 2022 році МОК випустив рекомендацію відсторонити від змагань атлетів з Росії після початку повномасштабної війни проти України. Згодом їх повернули в "нейтральному" статусі.

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Останнім часом МОК поступово пом'якшує обмеження щодо спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, Комітет скасував відсторонення білорусів від участі у міжнародних змаганнях під власним прапором, включно з кваліфікаціями на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі.

Для російських атлетів ці обмеження поки залишаються чинними, однак обговорюється можливість їх перегляду.

Матвій Бідний

Матвій Бідний

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