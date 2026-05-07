Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Україна свою відповідь уже дала: Бідний – про рішення МОК повернути білорусів до змагань під власним прапором

Микола Дендак — 7 травня 2026, 17:46
Україна свою відповідь уже дала: Бідний – про рішення МОК повернути білорусів до змагань під власним прапором
Матвій Бідний
mms.gov.ua

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в ексклюзивному коментарі Чемпіону розкритикував рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету зняти всі санкції з Білорусі та дозволити її атлетам витупати під власним прапором.

"Рішення МОК щодо Білорусі – це відверто слабка позиція, яка йде врозріз із реальною ситуацією. Україна свою відповідь уже дала: днями президент України підписав нові санкції проти оточення Лукашенка, і позиція нашого міністерства тут абсолютно дзеркальна.

Ми не можемо розділяти санкції на "політичні" та "спортивні". Не буває так, що вранці держава-сателіт допомагає вбивати наших людей, а ввечері її атлети піднімають свій прапор на змаганнях. Це абсурд.

Ми діємо в межах єдиного державного курсу. Поки триває війна – будь-яка поява символіки Білорусі чи РФ на міжнародних аренах є аморальною. Це питання не лише спортивної етики, а нашої національної гідності та безпеки. Очікуємо від міжнародних партнерів такої ж послідовності, а не пошуку "лазівок" для агресора", – заявив Бідний.

Нагадаємо, МОК скасував рекомендації щодо недопуску білоруських спортсменів до міжнародних змагань під власним прапором, які були введені 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас рекомендації щодо російських команд і державних символів залишаються чинними. МОК також наголосив, що участь атлетів у змаганнях і надалі має відповідати принципам нейтральності.

Раніше МОК рекомендував допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань на юнацькому рівні під власними прапорами.

Білорусь МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Матвій Бідний

МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

НОК України засудив рішення МОК щодо допуску білорусів до змагань під національною символікою
МОК скасував відсторонення білорусів від участі у міжнародних змаганнях під власним прапором
Бідний – про повернення Росії до міжнародного спорту: Це небезпечно не лише для України
Хто дозволив росіянам повернутися до Паралімпійських ігор? Що таке МПК і хто керує ним
Помер колишній глава WADA та віцепрезидент МОК

Останні новини