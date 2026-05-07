Україна свою відповідь уже дала: Бідний – про рішення МОК повернути білорусів до змагань під власним прапором

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в ексклюзивному коментарі Чемпіону розкритикував рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету зняти всі санкції з Білорусі та дозволити її атлетам витупати під власним прапором.

"Рішення МОК щодо Білорусі – це відверто слабка позиція, яка йде врозріз із реальною ситуацією. Україна свою відповідь уже дала: днями президент України підписав нові санкції проти оточення Лукашенка, і позиція нашого міністерства тут абсолютно дзеркальна. Ми не можемо розділяти санкції на "політичні" та "спортивні". Не буває так, що вранці держава-сателіт допомагає вбивати наших людей, а ввечері її атлети піднімають свій прапор на змаганнях. Це абсурд. Ми діємо в межах єдиного державного курсу. Поки триває війна – будь-яка поява символіки Білорусі чи РФ на міжнародних аренах є аморальною. Це питання не лише спортивної етики, а нашої національної гідності та безпеки. Очікуємо від міжнародних партнерів такої ж послідовності, а не пошуку "лазівок" для агресора", – заявив Бідний.

Нагадаємо, МОК скасував рекомендації щодо недопуску білоруських спортсменів до міжнародних змагань під власним прапором, які були введені 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас рекомендації щодо російських команд і державних символів залишаються чинними. МОК також наголосив, що участь атлетів у змаганнях і надалі має відповідати принципам нейтральності.

Раніше МОК рекомендував допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань на юнацькому рівні під власними прапорами.