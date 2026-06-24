МОК може змінити Олімпійську хартію, що спростить повернення Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у середу, 24 червня, розгляне запропоновані зміни до Олімпійської хартії, які спрямовані на посилення принципу політичної нейтральності спорту.

Про це повідомляє Reuters.

Оновлені формулювання мають залишити спорт вільним від будь-якого політичного, урядового, культурного чи економічного впливу. У МОК наголошують, що ці зміни покликані захистити спортсменів і змагання від зовнішнього тиску та не допустити використання Олімпійських ігор у політичних цілях.

Водночас ініціатива вже викликала дискусії. Частина спостерігачів вважає, що такі кроки можуть вплинути на майбутні рішення щодо участі російських спортсменів у міжнародних турнірах і потенційно послабити чинні обмеження.

Критики попереджають, що нова редакція може бути сприйнята як сигнал про пом'якшення підходів до питань війни та допінгових скандалів. В організації Global Athlete заявили, що це може підірвати довіру до олімпійського руху.

Російські спортсмени перебувають під санкціями після допінгового скандалу, пов'язаного з Олімпіадою-2014 у Сочі, а також через рекомендації МОК від 2022 року щодо відсторонення атлетів після початку повномасштабної війни проти України. Членство Російського олімпійського комітету було призупинено у жовтні 2023 року через порушення Олімпійської хартії.

Останнім часом МОК поступово пом'якшує обмеження щодо спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, Комітет скасував відсторонення білорусів від участі у міжнародних змаганнях під власним прапором, включно з кваліфікаціями на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі. Для російських атлетів ці обмеження поки залишаються чинними, однак обговорюється можливість їх перегляду.