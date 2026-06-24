МОК вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вніс зміни до Олімпійської хартії, спрямовані на посилення принципу політичної нейтральності спорту.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Ці зміни були внесені в середу, 14 травня під час 146-ї сесії МОК. Повідомляється, що внесені зміни покликані "забезпечити нейтральність спорту в будь-який час" та зробити його "вільним від урядового, культурного, суспільного чи економічного тиску".

Генеральний директор адвокаційної групи Global Athlete Роб Келер, який висловлювався проти внесення даних поправок, вважає, що вони послаблять перешкоди на шляху до повного повернення Росії у міжнародний спорт.

"Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і повторні порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодою для повної участі", – заявив Келер.

Російські спортсмени перебувають під санкціями після допінгового скандалу, пов'язаного з Олімпіадою-2014 у Сочі, а також через рекомендації МОК від 2022 року щодо відсторонення атлетів після початку повномасштабної війни проти України. Членство Російського олімпійського комітету було призупинено у жовтні 2023 року через порушення Олімпійської хартії.

Останнім часом МОК поступово пом'якшує обмеження щодо спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, Комітет скасував відсторонення білорусів від участі у міжнародних змаганнях під власним прапором, включно з кваліфікаціями на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі. Для російських атлетів ці обмеження поки залишаються чинними, однак обговорюється можливість їх перегляду.