Суд з міністерством, звільнення Пижова, новий в.о. ректора: яка ситуація в НУФВСУ після скандалу з виборами

25 березня у Києві відбувся студентський мітинг через втручання Міністерства молоді та спорту у вибори ректора в Національному університеті фізичного виховання та спорту України.

Вибори, які відбулися вранці того ж дня, Мінмолодьспорту днем раніше вирішило перенести на 23 вересня. Тому й не визнало їхніх результатів.

Також міністерство відсторонило виконувача обов'язків ректора Олександра Пижова від займаної посади. Натомість на його місце призначили доцента кафедри Юрія Радченка.

Колектив університету та студенти виступили проти втручання міністерства у вибори. Вони звернулися до президента України Володимира Зеленського із вимогою відправити у відставку міністра молоді та спорту Матвія Бідного. А згодом вийшли на мітинг під будівлею міністерства.

Першого квітня ми поспілкувалися із самим Пижовим, який розповів, що Радченко вже за тиждень подав у відставку, а міністр запропонував альтернативну дату виборів – 7 квітня.

З того часу пройшов понад місяць, і вже з'явилися гучні оновлення. Детальніше про ситуацію в університеті – у цьому матеріалі.

Хто ж тепер керує НУФВСУ?

Коротка довідка:

24 березня. Матвій Бідний звільнив Олександра Пижова з посади виконувача обов'язків ректора та призначив Юрія Радченка.

30 березня. Радченко написав заяву про звільнення з цієї посади.

3 квітня. Мінмолодьспорту призначило в.о. ректора Геннадія Васильчука.

Хто такий Геннадій Васильчук? До цього 6 місяців працював директором науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства в Міністерстві юстиції. А ще раніше 30 років працював у вищій школі.

Остання посада – проректор наукової роботи Запорізького національного університету. Васильчук не приховує, що прийшов до НУФВСУ тимчасово і покине університет після виборів 23 вересня.

"З величезною повагою ставлюся до НУФВСУ. Це бренд, це символ, це номер 1 в Україні з підготовки спортсменів, які хочуть здобути спеціалізовану освіту, тренерів, фізіотерапевтів. Я з відповідальністю прийняв цю пропозицію. Я тут знаходжусь найближчі 6 місяців. Всіх попередив, що я не є суб'єктом цієї виборчої кампанії. Якщо вибори будуть відбуватися 23 вересня, то в них братимуть участь ті ж три кандидати. Я навмисно не читав хто скільки отримував голосів тощо. Не хочу відчувати відповідальність перед кандидатами чи групами, які тут існують" – сказав в.о. ректора.

Геннадій Васильчук разом з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком facebook

Чому він?

Сам Васильчук вважає, що через рівновіддаленість від усіх сторін. Мовляв, якби Мінмолодьспорту призначило когось з НУФВСУ, то він би став на чийсь бік. Якби з самого міністерства – то сприймали б як чиновника.

Перед ним поставлена лише одна ціль – стабілізувати університет та підготувати його до виборів у спокійному режимі. На питання – чи немає задачі провести внутрішню перевірку (яку ставили його попереднику Радченку) пан Геннадій відповів, що ні.

"Мій плюс, що я зі сторони, повністю. Коли прийшов, то всіх попередив, що не знаю наукових шкіл, кафедр. Це мені дозволяє бути рівновіддаленим від усіх угруповань. Хоча одразу мене звинуватили, мовляв, мене привів міністр. Міністр же призначає. А хто ще мене міг привезти? З іншого боку, мінус в тому, що я не дуже знайомий з цією спільнотою, хоча багато років знав про цей університет. Які задачі стоять? Задача одна – стабілізувати університет та підготувати його у спокійному режимі до виборів. Щодо внутрішнього аудиту – таких завдань не було. Я просто сам у межах своєї відповідальності та знань вивчаю ситуацію".

Колишній в.о. ректора Олександр Пижов був здивований таким вибором від Матвія Бідного – все ж людина незнайома з університетом. А ще додав, що подав заяву на звільнення та 20 травня покинув НУФВСУ.

"Я ухвалив рішення про припинення своєї роботи в НУФВСУ і подав заяву про звільнення 2 тижні тому. Чому? Під час моєї розмови з Геннадієм Миколайовичем, коли він задовольняв мою заяву про звільнення, я запропонував йому не давати оцінок один одному, як чинному та колишньому керівнику. На жаль, він сказав, що подумає, і я досі не отримав відповіді. Я йду, бо ухвалив таке рішення. Бо склалася ситуація, яка має місце. Бо отримав пропозицію роботи, яка є дуже цікавою для мене і новим етапом мого професійного розвитку. Просто я не хочу бути "явищем" в університеті, яке чинний керівник зможе використовувати, мовляв, колишній керівник зробив щось неправильно, тому ми маємо негативні наслідки. Тому я хочу подивитися зі сторони, як буде розвиватися ця ситуація", – сказав Пижов.

Олександр Пижов (по центру) НУФВСУ

Яка ситуація в середині університету?

Сам Васильчук описує її як важку – мовляв, через вибори та всі події після них НУФВСУ провалив вступну кампанію, провівши першу зустріч зі вступниками лише 19 квітня. Проте на саму роботу університету скандал ніяк не впливає.

"Я можу констатувати, що загалом ці перипетії з виборами не впливають на поточну ситуацію. Хоча вступна кампанія, це моя думка, провальна. Бо через вибори та цю ситуацію забули про неї. Її треба було розпочинати ще в листопаді 2025 року, а перша зустріч зі вступниками відбулася лише 19 квітня. Це неприпустимо для закладу вищої освіти. Цей процес має починатися набагато раніше", – пояснив Васильчук.

До того ж в.о. ректора розповів про проблеми з гуртожитками (після важкої зими) та оплатою праці. Мовляв, не може викладач отримувати від 9 до 15 тисяч гривень, менше, ніж співробітник адміністративно-управлінської когорти.

З гуртожитком зголосилося допомогти міністерство – покрити 5 мільйонів гривень поточних вкладень. А щодо оплати праці – є ідея прописати в колективному договорі надання премій (за наукові статті, дисертації, проєкти тощо) та оплачувані щорічні відрядження на конференції в Україні для аспірантів.

Мовляв, це не сильно плине на бюджет університету, а колектив буде задоволений та отримуватиме гідну плату. До речі, сам Васильчук заявив, що прийшов на мінімальну зарплату та не користується доступними пільгами.

Пижов же у розмові з нами заявив, що до 24 березня в НУФВСУ був план дій і щодо вступної кампанії, і щодо інших фінансових питань. Просто у нього, як колишнього керівника, про це "ніхто не питав".

"До 24 березня НУФВСУ активно розвивався та мав план, як працювати зі вступною кампанією, як вирішувати складні фінансові питання, що мають місце в бюджеті університету. Цього плану в мене, як колишнього керівника, ніхто не запитав. Вчиняються різного роду дії, ефективність яких ми зможемо оцінювати згодом", – відповів Пижов.

Наслідки скандалу

Почнімо спершу з внутрішніх. За словами Васильчука, колектив нормально прийняв його призначення – спершу була насторога, але доволі швидко все нормалізувалося.

Студенти також не мають жодних питань до нього щодо виборів – їх цікавлять гуртожитки, їдальня та розклад.

Негативний вплив скандал мав на імідж університету, що перед стартом вступної кампанії є серйозною проблемою, але в.о. ректора переконаний, що в закладі зможуть позбавитися негативу.

"Які настрої серед студентів? Я два тижні тому зустрічався зі студентською радою, взагалі ніхто про вибори не питав. Були питання про гуртожиток, розклад, відсутність їдальні. Потім поговорили про брендбук університету та сайт. Нормальне спілкування, я дуже радий цьому. В колективі мене прийняли нормально. Я дуже з цього приводу хвилювався, бо нова людина. Але я просив їх усіх під час зустрічі, щоб на мене не дивилися як на варяга, засланця, що виконує якісь репресивні функції. Я тут лише на пів року... ...Колектив дуже гарний, фаховий, розумний, енергійний, вболіває за цю справу. Я дуже радий, що він свідомо відійшов від цих перипетій, заспокоївся, і зрозумів, що треба працювати в цьому напрямку (вступна кампанія – прим.)", – пояснив він.

Геннадій Васильчук з лідерами студентського самоврядування НУФВСУ facebook

Натомість Пижов заперечує слова Васильчука, мовляв, насторога в колективі залишається й досі. Та й ставляться до нього відповідно до його статусу тимчасового керівника.

"Це брехня. Насторога залишається й досі. Наскільки мені відомо, можливо, якісь одиниці працівників ставляться до нього так, як мають ставитися до керівника. Абсолютно всі розуміють, що це тимчасова людина. І сам Геннадій Миколайович неодноразово заявляв, що він тут тимчасово. Я сподіваюся, що він справжній чоловік та справжній освітянин, тому дотримає слова. До нього і відношення відповідне, як до тимчасової людини. Знаєте, дощ можна не любити, але треба взяти парасольку та дочекатися, доки він пройде", – сказав Пижов.

А тепер перейдімо до зовнішніх наслідків.

Чим завершилося розслідування?

Рішення перенести вибори у міністерстві аргументували зверненням полтавського депутата Касая, який процитував статтю Комсомольської правди, де йшлося про корупцію в НУФВСУ.

На першому ж мітингу до студентів вийшов заступник Матвія Бідного та заявив, що це звернення було перенаправлене в поліцію.

Як виявилося, розслідування уже завершилося. Головне слідче управління Національної поліції України направило на адресу міністерства офіційний лист, в якому стверджується, що в діях Олександра Пижова та Михайла Ригана відсутні діяння, які можна кваліфікувати як адміністративні чи кримінальні правопорушення.

"За інформацією, наданою ГУНП у м. Києві, Голосіївським управлінням поліції зазначені відомості зареєстровано в єдиному обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події з використанням інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" та проведено перевірку.

За її результатами не виявлено даних, які б указували на наявність ознак кримінального правопорушення, у зв'язку із чим зазначеним управлінням поліції ці матеріали розглянуто відповідно до Закону України "Про звернення громадян"", – йдеться у листі поліції до Міністерства.

"Ця історія повністю завершена. Працювали слідчі, вони були в університеті, вивчали документи, відвідували різні структурні підрозділи. І після того надіслали лист міністерству", – сказав Пижов.

Заступник міністра Тимофєєв відповідає на питання Ригана Фото Миколи Дендака

Натомість розпочався судовий процес у справі Михайла Ригана проти Міністерства, який через суд намагається визнати наказ про перенесення виборів незаконним.

"Судовий процес триває. Складно передбачити, скільки це триватиме. Але наразі ця дискусія переросла у правову площину. Відкрито відповідне провадження. Наскільки я знаю, зараз там йде обмін документами між сторонами: позовна заява, відзив, далі відповідь, заперечення", – додав Олександр.

Що цікаво, Риган хоче долучити до справи результати розслідування поліції, адже саме це звернення стало підставою для перенесення виборів. Але Мінмолодьспорту виступає проти.

Наразі це всі оновлення довкола скандалу з перенесенням виборів. Ми ж триматимемо вас в курсі щодо подальших подій.