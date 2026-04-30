Бідний – про повернення Росії до міжнародного спорту: Це небезпечно не лише для України

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, які негативні наслідки несе у собі повернення представників країни-агресорки до міжнародних змагань.

Його слова передає POLITICO.

"Я глибоко стурбований, бо те, що ми бачимо, не є серією ізольованих рішень. Це схоже на ширший зсув до нормалізації повернення Росії до міжнародного спорту.

Якщо держава, яка продовжує свою агресивну війну, може поступово повернутися до міжнародного спорту без будь-яких реальних змін в поведінці, то послання зрозуміле: серйозні порушення міжнародного права не обов'язково призводять до тривалих наслідків.

Це небезпечно не лише для України, а й для довіри до всієї міжнародної системи. У нинішніх умовах нормалізація ризикує перетворитися на легітимізацію. І як тільки цю межу буде перетнуто, відновити довіру в міжнародному спорті буде надзвичайно важко", – сказав Бідний.