Жіноча збірна України поступилась Китаю на Кубку світу з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах поступилась команді Китаю та завершила свої виступи на Кубку світу.

На цьому етапі нашу команду представляли Ольга Сопіт, Аліна Полознюк та Дарія Миронюк, які завершили свої виступи вже на стадії 1/8 фіналу, програвши з рахунком 40:42.

Зазначимо, що сьогодні зранку відбувся матч між чоловічими командами України та Іспанії в межах 1/16 фіналу КС, який наші спортсмени програли.

Цікаво, що обидві збірні пропустили попередню стадію через баланс посіву, розпочавши свої виступи на турнірі одразу з 1/8 фіналу.

Раніше збірна України поступилась Південній Кореї в командних змаганнях на етапі Кубку світу з фехтування на шаблях в Падуї.

Окрім того, Аліна Комащук завершила свої виступи на КС за крок від медалі.