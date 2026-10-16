Тараненко – в 1/32 фіналу, Буденко вилетіла з особистих змагань Кубку світу на рапірі

Анна Тараненко з розгромним рахунком виграла свій матч за вихід до 1/32 фіналу Кубку світу на рапірі у японському місті Такамацу, перегравши суперницю з Німеччини Кім Кіршен (15:4).

Її наступною опоненткою стане японка Карін Міявакі.

А от Катерина Буденко припинила свою боротьбу в особистому старті, прикро поступившись в 1/64 фіналу китаянці Цяньцянь Хуан з різницею лише в один укол (14:15).

Нагадаємо, що Дарія Миронюк і Крістіна Петрова напряму пробилися до 1/32 фіналу за підсумками групового етапу. Обидві українки вже отримали своїх наступних суперниць. Миронюк зустрінеться з росіянкою Айлою Мамедовою, тоді як Петрова протистоятиме іншій росіянці Аделіні Загідулліній.

Раніше на стадії групового туру з індивідуальних змагань у Японії вилетіли дві українські рапіристки – Аліна Полозюк та Анастасія Садій.