Українські рапіристи провалилися у командних змаганнях на Кубку світу у Японії

Українські рапіристи вилетіли із боротьби за нагороди у командних змаганнях на Кубку світу-2026 у японському місті Такамацу.

В 1/16 фіналу українська збірна у складі Микити Асташова, Максима Гаравського, Єлізара Дирди та Андрія Погребняка поступилася суперникам із Канади (27:45).

У жіночому старті також без особливих успіхів. Українки вилетіли від Угорщини в 1/8 фіналу (26:40). Синьо-жовту команду представляли Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт.

Нагадаємо, що особисті змагання на Кубку світу у Японії теж минули без медалей для українських рапіристів. Найкращий результат продемонструвала Сопіт, яка поступилася в 1/8 фіналу особистого старту.

Натомість українська шпажистка Анна Максименко здобула "срібло" Кубку світу у Касабланці, прикро поступившись у фіналі італійській фехтувальниці Роберті Марцані (14:15).