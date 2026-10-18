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Українські рапіристи провалилися у командних змаганнях на Кубку світу у Японії

Софія Кулай — 18 жовтня 2026, 09:35
Українські рапіристи провалилися у командних змаганнях на Кубку світу у Японії
Кубок світу-2026 у Японії
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Українські рапіристи вилетіли із боротьби за нагороди у командних змаганнях на Кубку світу-2026 у японському місті Такамацу.

В 1/16 фіналу українська збірна у складі Микити Асташова, Максима Гаравського, Єлізара Дирди та Андрія Погребняка поступилася суперникам із Канади (27:45).

У жіночому старті також без особливих успіхів. Українки вилетіли від Угорщини в 1/8 фіналу (26:40). Синьо-жовту команду представляли Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт.

Нагадаємо, що особисті змагання на Кубку світу у Японії теж минули без медалей для українських рапіристів. Найкращий результат продемонструвала Сопіт, яка поступилася в 1/8 фіналу особистого старту.

Натомість українська шпажистка Анна Максименко здобула "срібло" Кубку світу у Касабланці, прикро поступившись у фіналі італійській фехтувальниці Роберті Марцані (14:15).

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