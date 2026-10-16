Четверо українських рапіристок пройшли груповий тур Кубку світу у Японії

16 жовтня рапіристки провели груповий тур на Кубку світу з фехтування у Такамацу (Японія).

Україна була представлена 6 фехтувальницями – Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Крістіан Петрова, Аліна Полозюк, Анастасія Садій і Анна Тараненко.

Четверо із них пробилися до раунду на вибування. Миронюк стала найкращою серед українок, здобувши 5 перемог при 1 поразці у 6 зустрічах. Натомість Петрова записала у свій актив 4 звитяги, зазнавши двох фіаско. У Тараненко порівну перемог і поразок – по 3, тоді як у Буденко – 2 успішні дуелі та 4 програні поєдинки.

До наступного етапу змагань не вийшли Полозюк (2 перемоги та 4 поразки) та Садій, яка програла усі свої 6 зустрічей.

Петрова та Миронюк одразу потрапили до 1/32 фіналу. Натомість Буденко ще потрібно поборотися за путівку у цю стадію. В 1/64 Катерина протистоятиме китаянці Цяньцянь Хуан.

Також в 1/64 фіналу позмагається Тараненко. Суперницею Анни буде німкеня Кім Кіршен.

Раніше 15 жовтня у боротьбу на Кубку світу вступили чоловіки. Четверо українських рапіристів дісталися до 1/32 фіналу, але не змогли пробитися до наступного раунду змагань.