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Українські рапіристи припинили боротьбу в особистих змаганнях в 1/32 фіналу Кубку світу

Софія Кулай — 15 жовтня 2026, 10:45
Українські рапіристи припинили боротьбу в особистих змаганнях в 1/32 фіналу Кубку світу
Андрій Погребняк
Національна федерація фехтування України

Андрій Погребняк та Максим Гаравський не змогли пройти до наступного раунду Кубку світу-2026 на рапірі в особистих змаганнях.

В 1/32 фіналу Гаравський без шансів програв італійцю Едоардо Лупері (3:15), тоді як Погребняк поступився японському фехтувальнику Кенії Нішімурі (9:15).

Нагадаємо, що раніше свою боротьбу в індивідуальному старті у Японії припинили ще п'ятеро українців. Євген Лазаренко зупинився в 1/128, а Микита Асташов в 1/64 фіналу поступився німцю Луїсу Кляйну.

А от Дмитро Чучукало, Яніслав Корецький та Єлизар Дирда не змогли пройти навіть груповий етап.

У п'ятницю, 16 жовтня, на доріжку у японському місті Такамацу вийдуть жінки. Тут Україну представлятимуть також 7 рапіристок – Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Крістіан Петрова, Аліна Полозюк, Анастасія Садій, Ольга Сопіт і Анна Тараненко.

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