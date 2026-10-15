Українські рапіристи припинили боротьбу в особистих змаганнях в 1/32 фіналу Кубку світу
Андрій Погребняк та Максим Гаравський не змогли пройти до наступного раунду Кубку світу-2026 на рапірі в особистих змаганнях.
В 1/32 фіналу Гаравський без шансів програв італійцю Едоардо Лупері (3:15), тоді як Погребняк поступився японському фехтувальнику Кенії Нішімурі (9:15).
Нагадаємо, що раніше свою боротьбу в індивідуальному старті у Японії припинили ще п'ятеро українців. Євген Лазаренко зупинився в 1/128, а Микита Асташов в 1/64 фіналу поступився німцю Луїсу Кляйну.
А от Дмитро Чучукало, Яніслав Корецький та Єлизар Дирда не змогли пройти навіть груповий етап.
У п'ятницю, 16 жовтня, на доріжку у японському місті Такамацу вийдуть жінки. Тут Україну представлятимуть також 7 рапіристок – Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Крістіан Петрова, Аліна Полозюк, Анастасія Садій, Ольга Сопіт і Анна Тараненко.