Дві українські рапіристки продовжать боротьбу в особистих змаганнях на Кубку світу у Японії

Дарія Миронюк доєдналася до прекваліфікованої за світовим рейтингом Ольги Сопіт за підсумками групового туру та попереднього туру прямого етапу на вибування на Кубку світу на рапірах у Японії.

Миронюк оформила 5 перемог при одній поразці у пулі та драматично вибила у "раунді на вибування" росіянку Айлу Мамєдову (15:14).

За вихід в 1/16 Сопіт позмагається з француженкою Еммі Найл, а Миронюк зустрінеться з представницею Італії Авророю Грандіс.

Свою боротьбу в індивідуальних змаганнях припинили Крістіана Петрова, яка програла іншій російській фехтувальниці Аделіні Загідулліній (7:15) та Анна Тараненко, яка поступилася японці Карін Міявакі (8:15).

Ще раніше з особистого старту вибули Аліна Полозюк, Анастасія Садій та Катерина Буденко.