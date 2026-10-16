Дві українські рапіристки продовжать боротьбу в особистих змаганнях на Кубку світу у Японії
Дарія Миронюк
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Дарія Миронюк доєдналася до прекваліфікованої за світовим рейтингом Ольги Сопіт за підсумками групового туру та попереднього туру прямого етапу на вибування на Кубку світу на рапірах у Японії.
Миронюк оформила 5 перемог при одній поразці у пулі та драматично вибила у "раунді на вибування" росіянку Айлу Мамєдову (15:14).
За вихід в 1/16 Сопіт позмагається з француженкою Еммі Найл, а Миронюк зустрінеться з представницею Італії Авророю Грандіс.
Свою боротьбу в індивідуальних змаганнях припинили Крістіана Петрова, яка програла іншій російській фехтувальниці Аделіні Загідулліній (7:15) та Анна Тараненко, яка поступилася японці Карін Міявакі (8:15).
Ще раніше з особистого старту вибули Аліна Полозюк, Анастасія Садій та Катерина Буденко.