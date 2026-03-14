Міністр спорту Ірану закликав ФІФА відібрати у США право на проведення ЧС-2026

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі вважає, що ФІФА має забрати у США право на проведення чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Функціонер таким чином відреагував на допис президента США Дональда Трампа, який вважає недоречною участь збірної Ірану в Мундіалі через питання безпеки.

"ФІФА мала відібрати у США право на проведення чемпіонату світу. Якщо матчі збірної Ірану будуть проходити в Мексиці, можливо, ми зможемо вжити певних заходів. До чемпіонату світу залишилося лише два-три місяці, а ми досі перебуваємо у стані війни: авіасполучення та всі інші сфери функціонують у надзвичайних умовах. З іншого боку, вони самі пригрозили, що безпека наших хлопців не буде гарантована", – заявив міністр.

Доньямалі висловив занепокоєння безпекою делегації Ірану через дії президента США.

"Беручи до уваги поведінку, психічні розлади та суперечливі заяви президента США, природно, що ми дуже стурбовані безпекою наших хлопців у США. Ми вже оголосили, що якщо Мексика зможе разом із Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) забезпечити необхідні умови для проведення наших ігор на її території, ми, безумовно, можемо вжити заходів у цьому напрямку. Але наразі, з огляду на воєнні умови, ці можливості відсутні. Я сподіваюся, що ситуація складеться так, аби наші хлопці змогли взяти участь у чемпіонаті світу, але поки що необхідних умов немає", – сказав Доньямалі.

Нагадаємо, що раніше міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив про відмову збірної від участі в чемпіонаті світу 2026 року.

Натомість пресслужба збірної Ірану закликала виключити збірну США з-поміж учасників Мундіалю.

Нагадаємо, що ЧС-2026 прийматимуть три країни: США, Мексика та Канада. Турнір проходитиме з 11 червня до 19 липня.

Збірна Ірану у межах групи G зіграє з Новою Зеландією (15 червня, Лос-Анджелес), Бельгією (21 червня, Лос-Анджелес) та Єгиптом (26 червня, Сіетл). Усі три гарантовані поєдинки відбудуться на стадіонах Сполучених Штатів.