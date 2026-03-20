Усі розділи
В Ірані стратили 19-річного борця національної збірної Салеха Мохаммаді

Денис Іваненко — 20 березня 2026, 11:27
Салех Мохаммаді
The Foreign Desk

У четвер, 19 березня, в Ірані відбулась страта трьох чоловіків, яких звинуватили у вбивстві поліцейських під час антиурядових протестів на початку року.

Про це повідомляє BBC.

Це сталось у провінції Кум після того, як Верховний суд підтримав їхні смертні вироки. Зазначається, що один з них був відомим спортсменом.

Йдеться про 19-річного Салеха Мохаммаді. Він був членом національної збірної Ірану з боротьби.

Це перші повішення, які здійснили у зв'язку з січневими демонстраціями. Всі страчені були визнані винними у вбивстві двох поліцейських в окремих нападах.

Їх також засудили за "мохаребе" – ведення війни проти Бога. Це одне зі звинувачень, яке Іран використовує для винесення смертних вироків протестувальникам та опонентам Ісламської Республіки.

За даними правозахисних груп, кожен із чоловіків зізнався у скоєнні злочинів. Проте це було зроблено під катуваннями й вони були страчені без справедливого суду.

Нагадаємо, що через воєнні дії на Близькому Сході Іран хоче перенести свої матчі зі США до Мексики. Проте ФІФА наразі не збирається цього робити.

