FIE затвердила нові дати турнірів, які перенесли через воєнні дії на Близькому Сході

Микола Літвінов — 18 березня 2026, 18:04
Міжнародна федерація фехтування (FIE) оголосила нові дати проведення змагань, які раніше були відкладені через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомила пресслужба Національної федерації фехтування України.

Згідно з оновленим календарем, усі перенесені турніри відбудуться у квітні 2026 року:

  • Кубок світу з рапіри в Каїрі – 16–19 квітня;
  • Кубок світу з чоловічої шаблі в Падуї – 17–19 квітня;
  • Кубок світу з жіночої шаблі в Афінах – 17–19 квітня;
  • Гран-прі зі шпаги в Будапешті – 17–19 квітня.

Нагадаємо, раніше Виконавчий комітет організації ухвалив рішення про перенесення цих турнірів, запланованих на першу половину березня, з міркувань безпеки та через можливі перебої в авіасполученні.

Нагадаємо, що через події на Близькому Сході був скасований турнір серії челенджер у Фуджейрі, в якому брав участь українець Владислав Орлов.

