FIE затвердила нові дати турнірів, які перенесли через воєнні дії на Близькому Сході

Міжнародна федерація фехтування (FIE) оголосила нові дати проведення змагань, які раніше були відкладені через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомила пресслужба Національної федерації фехтування України.

Згідно з оновленим календарем, усі перенесені турніри відбудуться у квітні 2026 року:

Кубок світу з рапіри в Каїрі – 16–19 квітня;

Кубок світу з чоловічої шаблі в Падуї – 17–19 квітня;

Кубок світу з жіночої шаблі в Афінах – 17–19 квітня;

Гран-прі зі шпаги в Будапешті – 17–19 квітня.

Нагадаємо, раніше Виконавчий комітет організації ухвалив рішення про перенесення цих турнірів, запланованих на першу половину березня, з міркувань безпеки та через можливі перебої в авіасполученні.

Нагадаємо, що через події на Близькому Сході був скасований турнір серії челенджер у Фуджейрі, в якому брав участь українець Владислав Орлов.