Президент ФФІ звернувся із проханням до "хранителя високих цінностей футболу" Інфантіно

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж надіслав лист президенту ФІФА Джанні Інфантіно.

Його текст передає Tasnim.

У зверненні іранський посадовець повідомив про втрати серед місцевих гравців. Також він розповів про пошкодження спортивної інфраструктури країни через бомбардування з боку США та Ізраїлю.

"У результаті незаконного військового вторгнення на священну землю Ісламської Республіки Іран загинуло багато наших громадян і молодих футболістів, а спортивна інфраструктура, зокрема Національний футбольний центр Ірану, зазнала серйозних пошкоджень", – йдеться у листі.

Мехді Тадж уточнив, що уражень зазнав також зал для футзалу, тренажерні зали, сучасне обладнання, готельні приміщення комплексу й інші стадіони. За словами функціонера, це фактично призвело до скасування підготовчих зборів 18 національних команд різних вікових категорій.

Через це він попросив Інфантіно направити групу експертів до Ірану. Він пояснив, чому вони мають відвідати країну, яка перебуває у стані війни.

"Я благаю вас, як світового лідера футболу та хранителя його високих цінностей, почути пригнічений голос іранського футболу, направивши групу експертів для оцінки збитків, забезпечення правового захисту постраждалих спортсменів та проведення церемоній пам'яті футбольних мучеників на міжнародному рівні", – заявив Тадж.

Нагадаємо, що напередодні збірна Ірану вшанувала пам'ять загиблих дітей перед матчем проти Нігерії. Футболісти вийшли з чорними пов'язками та тримали шкільні рюкзаки під час виконання гімну.