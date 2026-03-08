Українській біатлоністці зробили зауваження за "антивоєнні" сережки на Паралімпіаді-2026

Українська біатлоністка Олександра Кононова отримала зауваження від організаторів Паралімпійських ігор 2026 через сережки з написом "Stop War".

Про це параатлетка розповіла в інтерв'ю Суспільне спорт.

У перший день змагань до Кононової підійшли представники Міжнародного паралімпійського комітету через патріотичний атрибут.

"Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис "Stop War" на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього – зі мною", – сказала Кононова.

35-річна парабіатлоністка повідомила, що на наступний день одягла інші патріотичні сережки, але вже без напису "Stop War".

Нагадаємо, що у перший змагальний день Кононова здобула "золото" в парабіатлонному спринті в класі стоячи. Вдруге Олександра піднялася на подіум у неділю, 8 березня. Українка стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату.

Заначимо, що на Олімпійських іграх 2026 українцям забороняли змагатися в патріотичних аксесуарах. Зокрема Владислава Гераскевича дискваліфікували через "шолом пам'яті", де зображені загиблі українські спортсмени, фристайлістці Катерині Коцар заборонили виступати у шоломі з написом "Be brave like Ukrainians", а шорт-трекісту Олегу Гандею заборонили шолом зі словами Ліни Костенко.