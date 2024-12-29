Допінг Мудрика, затримання Усика та зміна громадянства Ковтуна. Найгучніші скандали 2024 року

2024 рік став одним із найгучніших у світі спорту за останні роки, ознаменувавшись численними скандалами, які сколихнули фанатів, експертів та навіть людей, далеких від спортивної тематики. Велика драма, інтриги та несподівані повороти – усе це зробило спортивний рік незабутнім, але водночас неоднозначним. У центрі уваги опинилися як відомі зірки, так і команди, які опинилися в епіцентрі скандальних подій, від футбольних інтриг до драм у волейболі та боксі.

Ці події вкотре нагадали, що спорт – це не лише перемоги та поразки, а й людські пристрасті, амбіції та навіть суперечки. Найгучніші скандали 2024 року стали своєрідними уроками, як для самих спортсменів, так і для уболівальників, піднявши важливі питання щодо чесності, етики та професійної поведінки у великому спорті.

У цій статті ми зібрали найрезонансніші події, які залишаться у пам’яті ще надовго.

Конфлікт на Євро-2024: український гандбол у центрі скандалу

Гандбольний чемпіонат Європи-2024 став сценою для одного з найгучніших скандалів року. Журналіст, який прибув до австрійського Інсбрука висвітлювати матчі збірної України, опинився у центрі конфлікту з високопоставленими представниками Федерації гандболу України. Інцидент розпочався після матчу між Німеччиною та Україною, коли журналіста в агресивній формі почав критикувати та погрожувати генеральний секретар ФГУ Олександр Гладун.

Ця ситуація стала кульмінацією напружених стосунків між журналістом і представниками федерації, які тривали роками. Образи, наклепи та відкритий тиск на журналіста, що виникали й раніше, на Євро-2024 перейшли всі межі. Гладун звинуватив журналіста у провокаціях і спробах "розхитати" атмосферу команди. Суперечка розгорталася на очах оргкомітету та міжнародної спортивної спільноти, що лише додало резонансу цій історії.

Цей інцидент викликав широкий резонанс у медіапросторі та змусив звернути увагу на проблему етики у відносинах між журналістами й спортивними функціонерами. Після події журналіст звернувся до Асоціації спортивних журналістів України та Європейської федерації гандболу, закликавши до розслідування та вирішення ситуації.

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"Битва" за десятий номер у збірній України

Після поразки збірної України у матчі з Албанією розгорівся несподіваний конфлікт між Миколою Шапаренком та Михайлом Мудриком через право грати під 10-м номером. Історія розпочалася з того, що у відсутності Мудрика, який пропустив гру, "десятку" на полі взяв Шапаренко.

Після цього представники Мудрика вимагали в Української асоціації футболу повернути номер вінгеру Челсі. Проте саме Андрій Ярмоленко, як один із лідерів команди, вирішив, що цей номер залишиться за Шапаренком, адже той довше у збірній і заслужив його.

В результаті, у матчі проти Чехії Шапаренко грав із "десяткою", тоді як Мудрик отримав 20-й номер. Попри конфлікт, сам Шапаренко раніше заявляв, що не надає великого значення номерам і готовий віддати перевагу командному результату.

Боксерський скандал на Олімпіаді в Парижі

Алжирська боксерка Іман Хеліф, яка виграла золото на Олімпіаді-2024, зіштовхнулася з критикою через звинувачення у провалі "гендерного тесту". Її суперниця в бою, італійка Анджела Каріні, після поєдинку натякнула, що сумнівається в статі Хеліф. Це спричинило хвилю цькування в соцмережах, де вимагали виключення Хеліф з Олімпіади через підозри, що вона є трансгендером.

Міжнародний олімпійський комітет підтримав спортсменку, наголосивши, що вона відповідає всім критеріям участі. Хеліф перемогла в фіналі, здолавши китаянку Ян Лю одностайним рішенням суддів.

Цей скандал пов'язаний з її дискваліфікацією на чемпіонаті світу 2023 року через звинувачення в тому, що вона не пройшла гендерний тест. МОК відкидає ці претензії, підкреслюючи, що Хеліф завжди була жінкою.

Затримання Олександра Усика у Польщі

Олександр Усик, чемпіон світу в надважкій вазі, був затриманий в аеропорту Кракова. Це спричинило обурення в Україні, і президент Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку розібратися в причинах інциденту. Сибіга пообіцяв надіслати ноту польській стороні, зазначивши, що таке ставлення до українського чемпіона є непропорційним і неприпустимим.

Сам Усик назвав інцидент "непорозумінням, яке швидко вирішилося". Він подякував українським дипломатам за підтримку та висловив повагу польським правоохоронцям, підкресливши, що ситуація була мирно врегульована. Промоутер Усика, Олександр Красюк, також підтвердив, що все добре і не було затримання.

Затримання сталося пізно ввечері, коли Усик мав летіти до Іспанії на тренування. За словами промоутера, прикордонники не дозволили летіти другу Усика, а боксер відмовився летіти без нього, через що обидва були затримані. Поведінка Усика була спокійною, і він не порушував закон, зазначив Красюк.

МЗС України категорично не прийняло ставлення до Усика, назвавши це неприпустимим, і направило відповідний протест польській стороні.

Втеча українських волейболістів

Двоє волейболістів клубу Решетилівка, Андрій Оробко і Дмитро Шаврак, не повернулися до України після матчу Кубка виклику проти бельгійського клубу Менен. Оробко пояснив своє рішення тим, що під час виїзду до Бельгії на єврокубкову гру їхнього ключового гравця забрали до ТЦК, і клуб не зміг нічого вдіяти. За словами Оробка, цей гравець попереджав керівництво, що може виникнути проблема на кордоні через військові документи, але ситуацію не вирішили.

Оробко також розповів про інцидент у Польщі, коли ще один ключовий гравець клубу не повернувся до команди, що поставило під загрозу нормальний тренувальний процес. Після матчу керівництво клубу забрало їхні закордонні паспорти, що змусило гравців звернутися до поліції з заявою про викрадення. Поліція не змогла допомогти, але видала документи, що підтверджують відсутність паспортів.

Оробко зазначив, що на його рішення вплинула бездіяльність клубу, крадіжка паспортів, відсутність головних гравців та проблеми з проживанням через відключення світла в Решетилівці. Крім того, він має польське спортивне громадянство і вирішив знайти клуб у Європі, а не повертатися в Україну. Однак він планує повернутися на батьківщину в "найближчому майбутньому".

Ковтун і можлива зміна громадянства

Ілля Ковтун, срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики, та його тренерка Ірина Горбачова розглядають можливість зміни спортивного громадянства на хорватське, після того, як Ковтун не повернувся до України після Олімпіади. Вони планують остаточно прийняти рішення до кінця року. Відзначено, що протягом року вони готувалися до Олімпіади в Хорватії. У разі зміни громадянства, Ковтун продовжить виступати за Хорватію.

Ця ситуація загострила конфлікти в українській спортивній гімнастиці. Геннадій Сартинський, головний тренер чоловічої збірної України, вважає, що дії віцепрезидентки Федерації гімнастики України Стелли Захарової шкодять розвитку спорту в країні. Він звинувачує її в неприязних діях щодо тренерів та спортсменів. Сартинський згадує випадок на чемпіонаті Європи, коли Захарова намагалася вивести Іллю Ковтуна з командного фіналу, що могло позбавити команду медалей. На щастя, тренерка Горбачова відмовилася виконати цю вказівку, і команда стала чемпіоном Європи.

Зокрема, також були висловлені претензії до призначення Захарової президентом Чоловічого технічного комітету Федерації, що підриває довіру до керівництва і ставить під загрозу майбутнє гімнастики в Україні. Інший скандал стався після проведення чемпіонату України, витрати на який викликали обурення, оскільки 6,6 мільйона євро з 8,5 мільйона отримала маловідома компанія, а судді не отримали необхідного технічного забезпечення.

Допінг-скандал Михайла Мудрика

Михайло Мудрик, вингер лондонського Челсі та збірної України, підтвердив, що його допінг-проба дала позитивний результат. Про це футболіст повідомив у своєму Instagram, зазначивши, що був шокований цією новиною, оскільки він ніколи не вживав заборонених речовин і завжди дотримувався правил. Мудрик підкреслив, що активно співпрацює з командою, щоб з'ясувати, як це сталося, і сподівається на швидке повернення на поле. Він не може надати додаткові коментарі через конфіденційність процесу, але пообіцяв зробити це в майбутньому.

Мудрику загрожує дискваліфікація на термін до чотирьох років, а найближчими днями буде відкрито пробу "B". За інформацією The Athletic, в аналізах футболіста виявлено мельдоній – заборонена речовина, широко поширена в Росії та країнах Балтії. Позитивний тест був зданий після матчу збірної України у листопаді.

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Челсі прокоментував інцидент, заявивши, що працюватиме з відповідними органами для з'ясування причин позитивного результату. Клуб і Мудрик підтримують програму тестування ФА, і всі гравці, включаючи українця, регулярно проходять перевірки. Мудрик категорично запевняє, що ніколи не приймав заборонених речовин, і клуб буде співпрацювати з органами для з'ясування обставин. Челсі також зазначив, що не буде надавати додаткових коментарів з цього питання.