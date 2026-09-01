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Польщу можуть усунути від Олімпійських ігор через арешт місцевого президента НОК у справі про корупцію

Микола Літвінов — 1 вересня 2026, 11:15
Польщу можуть усунути від Олімпійських ігор через арешт місцевого президента НОК у справі про корупцію
Радослав Песевич
Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Одним зі сценаріїв щодо вирішення кризи в Олімпійському комітету Польщі (PKOl), яка сталася після арешту її президента Радослава Песевича через підозру в корупції, є відсторонення польських атлетів від змагань в Олімпіаді, зокрема в юнацькій.

Про це повідомляє місцеве видання Onet.

Як відомо, очільника PKOl Песевича нещодавно взяли під варту правоохоронні органи. Його підозрюють у причетності до корупційних схем, пов'язаних із криптовалютною біржею Zondacrypto. Польському функціонеру загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Віцепрезидент Олімпійського комітету Польщі Томаш Чамера консультувався з Міжнародним олімпійським комітетом щодо подальших дій організації після цих всіх подій. МОК наголосив на трьох варіантах вирішення цієї проблеми.

Перший Песевич сам йде у відставку, але втілення такого сценарію в життя вважається малоймовірним, оскільки арештований очільник організації вважає, що він став жертвою політичних інтриг.

Другий – Олімпійський комітет Польщі без зовнішніх втручань особисто звільнить Песевича з посади президента організації.

За твердженнями юристів, у працівників PKOl є підстави та повноваження для ухвали такої постанови у зв'язку зі статтями 18 та 21 статуту організації, які дозволяються звільнити президента внаслідок його дій, які зашкодили репутації та завдали шкоди спортивному органу.

Й третій розвиток подій, котрий є найбільш ризикованим, може статися у тому разі, якщо PKOl сама не зуміє владнати цю проблему. Тоді МОК може втрутитися у цю ситуацію, що може закінчитися для польських спортсменів відстороненням від Олімпійських ігор, а в Олімпійського комітету Польщі заберуть членські права.

Раніше повідомлялося, що збірна Росії з волейболу відмовилася від участі в чемпіонаті світу-2027 в Польщі з "міркувань безпеки".

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