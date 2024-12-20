Челсі може розірвати контракт з Мудриком та подати позов проти УАФ

У разі потенційної дискваліфікації Михайла Мудрика через вживання допінгу Челсі може спробувати відшкодувати збитки за його трансфер, а також навіть розірвати із ним контракт.

Про це в інтерв'ю GiveMeSport розповіла спортивний юрист Кетрін Форшоу.

"Перед Челсі відкриті всі шляхи. Якщо будуть санкції, восьмирічний контракт Мудрика може стати проблемою. Залежно від умов трудового договору, Челсі може розглянути можливість його розірвання. Вони, безумовно, порахують витрати, пов'язані з цим, якщо він буде поза грою протягом чотирьох років. Це значний термін. Я припускаю, що якщо Мудрику загрожує дискваліфікація на два з гаком роки, Челсі захоче розірвати його контракт. Я не можу уявити, щоб клуб сидів склавши руки й дозволив дискваліфікації просто закінчитися ", – сказала Форшоу.

Цікаво, що, на її думку, "пенсіонери" навіть можуть подати позов проти Української асоціації футболу, адже Мудрик здав допінг-пробу після матчу збірної України у жовтні.

"Думаю, що Челсі може розглянути можливість подати позов проти УАФ. Залежить від того, де передбачається або знайдена вина. Адже це сталося за межами юрисдикції Челсі. Іноді в таких випадках залучається персонал спортсмена. Можливо, хтось постачав речовину, тому можуть бути наслідки для інших організацій або осіб, яких Челсі може звинуватити".

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров дав коментар щодо позитивного допінг-тесту Михайла Мудрика.

Ребров також визначив головну проблему форварда "жовто-синіх" та Роми Артема Довбика.