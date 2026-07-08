Ми повинні говорити про жертв в Україні: легенда польського спорту розкритикував МОК

Колишній легкоатлет Роберт Корженовський, який є рекордсменом Польщі за золотими медалями на Олімпійських іграх, розкритикував рішення МОК поновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Слова Роберта передає Sportowefakty.wp.pl.

"Трамп висловив бажання, щоб росіяни взяли участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі, а цей процес було розпочато вже набагато раніше. Нагадаю, що вже в листопаді цього року російські спортсмени виступлять під своїм прапором і під свій гімн під час літніх юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі. Ми маємо рішуче протестувати та говорити про жертв війни в Україні. Треба боротися за гідність, хоча, чесно кажучи, у цьому випадку мені важко повірити в міжнародну спільноту. Проте я хотів би помилятися", – заявив він.

Корженовський ставав олімпійським чемпіоном зі спортивної ходьби на 50 км в Атланті-1996, Сіднеї-2000 та Афінах-2004. У 2000 році він також виграв "золото" на дистанції 20 км.

Рішення МОК було ухвалене після детального правового аналізу у зв'язку з початком кваліфікаційного періоду до літньої Олімпіади-2028. Таке рішення стало можливим після того, як ОКР виключив зі свого складу регіональні спортивні організації, розташовані на тимчасово окупованих територіях України. ОКР підтвердив, що не вестиме там свою діяльність.

Нагадаємо, ще наприкінці червня МОК вніс зміни в Олімпійську хартію, які повинні були спростити повноцінне повернення Росії в міжнародний спорт.