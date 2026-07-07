Бронзовий призер двох останніх Олімпіад отримав тюремний термін за групове зґвалтування

Важкоатлет Антоніно Піццолато засуджений до п'яти років і чотирьох місяців позбавлення волі. Таке ж покарання отримали й троє його друзів за зґвалтування жительки Фінляндії, яка приїхала до Італії на відпочинок.

Про це повідомляє видання Iltalehti.fi.

Багаторазовий призер престижних змагань Піццолато та ще троє осіб зґвалтували 27-річну фінську жінку в місті Трапані на Сицилії у 2022 році.

За даними італійських ЗМІ, фінська жінка відпочивала разом із двома подругами. Після вечері трійця зустрілася з Піццолато та його друзями, і вечір продовжився в барі на березі моря.

Після півночі дві подруги жертви повернулися до готелю, але фінська жінка пішла до місця проживання чоловіків.

За версією прокуратури, четверо чоловіків скористалися тим, що жінка вжила алкоголь, і спільно зґвалтували її.

У грудні 2025 року прокурор вимагав для всіх чотирьох обвинувачених десятирічного тюремного ув'язнення. Однак суд визнав, що у справі не було обтяжуючих обставин. Остаточний вирок – п'ять років і чотири місяці позбавлення волі.

У 2018 році Італійська федерація важкої атлетики наклала на Піццолато десятимісячну дискваліфікацію. За даними федерації, причиною стали погрози, залякування, а також насильницька та принижуюча поведінка щодо молодших спортсменів.

На Олімпійських іграх у Токіо та Парижі спортсмен здобував бронзові медалі. Спочатку у ваговій категорії до 81 кг, потім – до 89 кг. Піццолато також має "бронзу" чемпіонату світу та ставав триразовим чемпіоном Європи.

Нагадаємо, скаута клубу НФЛ було засуджено до довічного ув'язнення за вбивство вагітної жінки