Хеліф — про позов за булінг: Мені було дуже боляче, я не можу описати свій страх

Алжирська боксерка Імен Халіф розповіла детальніше про позов проти Дональда Трампа, Ілона Маска та Джоан Роулінг та про свої емоції після булінгу з їхнього боку.

Її слова передає Inside the Games.

"Було багато обурення з боку великих політиків у всьому світі, спортсменів у всьому світі та навіть артистів і зірок, таких як Ілон Маск і Трамп, що вплинуло на мене. Я не брешу вам, це вплинуло на мене. Це вплинуло на мене. Мені було дуже боляче, я не можу описати свій страх.

Це велика ганьба для моєї сім'ї, для честі моєї сім'ї, для честі Алжиру, для жінок Алжиру і особливо для арабського світу. Усі знають, що я мусульманка", — сказала Халіф.

Нагадаємо, що Іман Хеліф подала позов до французької прокуратури проти Дональда Трампа, Ілона Маска та Джоан Роулінг через кіберзалякування.

Воно почалося після того, як в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 з жіночого боксу, Іман Хеліф менше ніж за хвилину перемогла італійську суперницю Анжелу Каріні. Після відмови італійки продовжувати бій розгорівся гендерний скандал.

Водночас золота медаль Іман Хеліф і торішня дискваліфікація на чемпіонаті світу через провалений тест на тестостерон лише підлили масла в вогонь.