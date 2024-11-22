У Решетилівці відреагували на втечу гравців після матчу єврокубку

Директор Решетилівки Сергій Котьман відреагував на вчинок гравців, які не повернувся в Україну після виїзного матчу 1/16 фіналу Кубку виклику проти бельгійського Менена.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

У клубі пояснили, що гравці самостійно прийняли рішення не повертатися разом з командою в Україну.

"Наш клуб діє в межах законодавства. Питання військового обліку, перетину кордону та спортивної дисципліни представників команди – на особливому контролі. Те, що Дмитро Шаврак та Андрій Оробко самовільно покинули спортивний табір і відмовилися повертатися в Україну, тому що вони злякалися – це їх рішення, за яке вони, переконаний, мають понести відповідальність. Оробко сказав, що йому у нас холодно. Так холодно всій країні, обстріли тому причина – війна триває, нагадаю. Також зазначу, що ми не вирішуємо питання з ТЦК, усі в рівних умовах. Решетилівка має з хлопцями чинні довгострокові контракти. Тому якщо вони захочуть з порушенням договору представляти якийсь європейський клуб, ми з Федерацією волейболу будемо розвʼязувати це питання в правовому полі. Ми рішуче засуджуємо дії цих спортсменів, жоден статус чи професія не звільняють від відповідальності перед своєю державою. Уся команда зараз продовжує тренування на домашній арені, ми й надалі будемо представляти Полтавщину в Суперлізі", – сказав Котьман.

Руслан Осипенко.