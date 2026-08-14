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Онофрійчук вийшла у фінал ЧС-2026 з художньої гімнастики у багатоборстві, де боротиметься за олімпійську ліцензію

Микола Дендак — 14 серпня 2026, 01:22
Онофрійчук вийшла у фінал ЧС-2026 з художньої гімнастики у багатоборстві, де боротиметься за олімпійську ліцензію
Таїсія Онофрійчук
Getty Images

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла до фіналу багатоборства на чемпіонаті світу 2026 з художньої гімнастики.

Онофрійчук завершила кваліфікацію з підсумковим результатом 83,150 бала (сума у трьох найкращих видах) та посіла 12 місце. А ось Поліна Каріка завершила відбір 23-ю, тож не пройшла у фінал – путівку здобуло 18 найкращих гімнасток.

Фінал багатоборства розпочнеться 14 серпня о 17:00 за київським часом. У ньому розіграються три неіменні ліцензії на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі. Їх отримають три найкращі спортсменки.

Також Таїсія пробилася ще до двох фіналів у окремих вправах: з обручем та булавами. Ці фінали заплановані на 16 серпня.

Нагадаємо, у липні Онофрійчук стала переможницею загального заліку Кубка світу-2026 у вправах з обручем.

Раніше повідомлялося, що російські та білоруські спортсменки виступатимуть на чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики у нейтральному статусі – без державних прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Олімпійські ігри Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук

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