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Гашек — про атаку на Охматдит: Чи продовжить МОК підтримувати геноциду?

Андрій Яросименко — 9 липня, 11:26
Гашек — про атаку на Охматдит: Чи продовжить МОК підтримувати геноциду?

Чеський чемпіон, дворазовий володар кубка Стенлі Домінік Гашек відреагував на російський удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Зробив він це у своєму Х.

"Це результат "мирних переговорів" Орбана, точніше, цілування дупи військовому злочинцю Путіну. Сподіваюся, він буде тримати двері в нашу країну зачиненими. І що, уряд, ми знову підтримаємо ці звірства, дозволивши російським громадянам, наприклад, спортсменам публічно виступати на нашій території? А як щодо Франції? Чи дозволить вона російським громадянам пропагувати ці божевільні злочини на Олімпіаді та впустить їх до своєї країни для публічних виступів-змагань? А як щодо МОК? Чи будете ви продовжувати підтримувати російську війну та російські злочини, включаючи геноцид?", — сказав Гашек.

Нагадаємо, раніше гравці збірної України відреагували на терористичний удар Росії по дитячій лікарні Охматдит у Києві. До допомоги лікарні долучились Шахтар та Колос.

Також кошти на відновленні лікарні перерахувала Українська асоціація футболу.

МОК МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Домінік Гашек

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