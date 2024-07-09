Гашек — про атаку на Охматдит: Чи продовжить МОК підтримувати геноциду?

Чеський чемпіон, дворазовий володар кубка Стенлі Домінік Гашек відреагував на російський удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Зробив він це у своєму Х.

"Це результат "мирних переговорів" Орбана, точніше, цілування дупи військовому злочинцю Путіну. Сподіваюся, він буде тримати двері в нашу країну зачиненими. І що, уряд, ми знову підтримаємо ці звірства, дозволивши російським громадянам, наприклад, спортсменам публічно виступати на нашій території? А як щодо Франції? Чи дозволить вона російським громадянам пропагувати ці божевільні злочини на Олімпіаді та впустить їх до своєї країни для публічних виступів-змагань? А як щодо МОК? Чи будете ви продовжувати підтримувати російську війну та російські злочини, включаючи геноцид?", — сказав Гашек.

Toto je výsledek Orbánova “vyjednávání míru” - přesněji lezení do pr*ele válečnému zločinci Putinovi. Doufám, že do naší země bude mít dveře zavřené. A co @strakovka , opět podpoříme tato zvěrstva tím, že povolíme ruským občanům (např.sportovcům) veřejně vystupovat na našem… https://t.co/PW3pzfKhWs — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 8, 2024

Нагадаємо, раніше гравці збірної України відреагували на терористичний удар Росії по дитячій лікарні Охматдит у Києві. До допомоги лікарні долучились Шахтар та Колос.

Також кошти на відновленні лікарні перерахувала Українська асоціація футболу.