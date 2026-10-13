World Tennis продовжила відсторонення тенісних федерацій Росії та Білорусі

Міжнародна федерація тенісу (World Tennis) не підтримала повернення Росії та Білорусі до командних змагань та відмовилася повертати членські права в організації національним федераціям цих країн.

Про це повідомила Федерація тенісу України.

13 жовтня 2026 року в Алмати (Казахстан) під час Конференції та Генеральної асамблеї WT відбулося голосування щодо можливого повернення Росії та Білорусі до міжнародного тенісу.

На розгляд делегатів були винесені резолюції щодо відновлення участі російських та білоруських національних команд у міжнародних командних змаганнях, а також поновлення членських прав тенісних федерацій цих країн у складі WT.

За результатами голосування жодна із запропонованих резолюцій не отримала необхідної підтримки делегатів.

Чинні обмеження залишаються в силі. Національні збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до міжнародних командних змагань під егідою WT, а відповідні національні федерації не відновлять свої членські права.

Нагадаємо, що у травні МОК скасував відсторонення білорусів від участі у міжнародних змаганнях під власним прапором, а в липні відновив у правах Олімпійський комітет Росії.

Міжнародна федерація тенісу після виходу рекомендацій МОК не підтримала їхню ініціативу і відмовилася повертати до змагань представників Білорусі під державним прапором.