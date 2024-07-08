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Гравці збірної України відреагувати на удар Росії по Охматдиту

Андрій Яросименко — 8 липня, 12:35
Гравці збірної України відреагувати на удар Росії по Охматдиту

Футболісти збірної України відреагували на терористичний удар Росії по лікарні Охматдит у Києві.

Зробили вони це у своїх соцмережах.

"Терористи. Пі**ри", — Георгій Судаков.
"Просто не існує слів, щоб висловити всю ненависть", — Артем Бондаренко.
"Кон**ні мр*зі, — Микола Матвієнко.
"У Києві внаслідок обстрілу постраждала дитяча лікарня Охматдит. Діти знаходяться під завалами. Сюди приїжджали на лікування діти з усієї України. Атаки зазнали й інші міста України", — Анатолій Трубін.
"Оркостанські п***раси", — Руслан Малиновський.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по території України. Російські терористи випустили понад 40 ракет різних типів.

Наразі в столиці міська влада повідомляє про 5 загиблих та 9 постраждалих.

Микола Матвієнко Анатолій Трубін Георгій Судаков Артем Бондаренко Руслан Малиновський

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