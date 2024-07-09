Президент Руха долучився до допомоги Охматдиту

Директор львівського Руха Григорій Козловський долучився до допомоги дитячій лікарні Охматдит.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після ракетної атаки з боку росіян, будівля лікарні вщент зруйнована. Відтак на відновлення Охматдиту скеровано 2 мільйони гривень.

"Коли ненависть не має меж, єдиний спосіб, у який український бізнес може реагувати на нелюдяну агресію з боку нашого неадекватного сусіда — це допомагати постраждалим і підтримувати українську армію. Тільки разом ми зможемо подолати будь-які труднощі та побудувати краще майбутнє для наших дітей", — сказав Козловський.

Нагадаємо, раніше гравці збірної України відреагували на терористичний удар Росії по дитячій лікарні Охматдит у Києві. До допомоги лікарні долучились Шахтар та Колос.

Також кошти на відновленні лікарні перерахувала Українська Асоціація Футболу.